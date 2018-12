Palermo, salta la raccolta della spazzatura: città invasa dai rifiuti

Da diversi giorni il servizio della raccolta dei rifiuti è sospeso a causa dello sciopero dei dipendenti della Rap, così sono iniziati i roghi per bruciare la spazzatura accumulata per le strade di Palermo.

Una situazione sempre più difficile

Continuano i disagi a Palermo per quella che sembra essere una vera e propria emergenza rifiuti. I lavoratori della Rap, addetti alla raccolta della spazzatura, protestano per il mancato pagamento della tredicesima per questo sono in sciopero da giorni. La situazione in città si fa sempre più difficile, in continuazione, si registrano roghi appiccati per bruciare i cumuli di rifiuti. Gli ultimi incendi, domati dai vigili del fuoco, sono stati registrati a Falsomiele in via del Sagittario, diversi roghi sono divampati al Villaggio Santa Rosalia, in via Ammiraglio Rizzo, via degli Emiri, via Nina Siciliana, via Galletti. I pompieri sono dovuti intervenire per spegnere la spazzatura a fuoco ed evitare che le fiamme si propagassero alle auto parcheggiate vicino.