Un turista di Trento si è potuto imbarcare stamane al porto di Catania per tornare a casa, insieme alla moglie, ma soprattutto in sella alla sua moto di grossa cilindrata, che gli era stata rubata e che, successivamente, è stata recuperata dalla Polizia Municipale.



Gli agenti hanno sopreso, in via Cardinale Dusmet, un uomo che, a bordo di uno scooter, spingeva a velocità sostenuta proprio il due ruote rubato, con a bordo un complice. I due malviventi, raggiunti dai poliziotti in piazza Currò, hanno abbandonato il mezzo sul selciato, bloccando il traffico e fuggendo a bordo dello scooter. Rintracciato, il turista è tornato in possesso della moto e, assieme alla moglie, è stato scortato dai vigili al porto, dove ha fatto appena in tempo a imbarcarsi sulla nave, che l'ha riportato a casa.