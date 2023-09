Napoli, scissione tra tifosi in Parlamento: nasce secondo club

Dopo la votazione nata per eleggere il successore del fondatore ed ex presidente del Napoli Club Parlamento, Gaetano Quagliariello, il candidato perdente ha lanciato il Napoli Club Montecitorio

Da una costola del Napoli Club Parlamento è nato il Napoli club Montecitorio. Il gruppo di tifosi di calcio del Napoli che siede nelle aule del Parlamento si è infatti scisso dopo la votazione nata per eleggere il successore del fondatore ed ex presidente del club di tifosi, Gaetano Quagliariello.

Nei mesi successivi alla vittoria del terzo scudetto Quagliariello, che non siede più tra gli scranni delle aule, ha deciso di lasciare la presidenza. L'idea iniziale di alcuni membri del club era stata quella di trovare una candidatura unitaria per sostituirlo, nel nome dell'unità del tifo, ma non è stato trovato l'accordo. A volere il posto erano il leghista Gianluca Cantalamessa e Gerolamo Cangiano di Fratelli d'Italia. Alla fine si è deciso di votare. Molto larga la fetta di astensionismo: su 77 iscritti Cantalamessa ha portato a casa 34 voti, grazie a un'alleanza 'trasversale' messa insieme nelle settimane prima del voto, mentre Cangiano si è fermato a quattro voti, due le schede bianche. Dopo la votazione Cangiano ha lanciato la scissione fondando il Napoli Club Montecitorio con alcuni esponenti meloniani e un paio di membri del Movimento 5 Stelle. Il nuovo Napoli Club invece è un inno alle larghe intese: Arturo Scotto del Partito Democratico è il vice presidente mentre nel direttivo ci sono tre pentastellati su cinque.

Il ruolo

Ma cosa fa il presidente del club di tifosi del Parlamento? Solitamente organizza un paio di pranzi l'anno e qualche trasferta all'estero per la Champions league, come per esempio quella per la scorsa finale tra Inter e Manchester City organizzata dal presidente dell'Inter Club Ignazio La Russa. Inoltre, durante l'anno tiene vivi i rapporti con le società di calcio e d'estate organizza visite ai ritiri della squadra. Oltre, naturalmente, a ricevere richieste di biglietti da chiunque.