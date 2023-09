Qualificazioni Euro 2024, alle 20.45 Italia-Ucraina: le formazioni

Prosegue il cammino della Nazionale nelle qualificazioni per gli Europei del 2024. Dopo il pareggio con la Macedonia del Nord , questa sera alle 20.45 a San Siro gli Azzurri affrontano l’Ucraina, al momento seconda del girone a 7 punti ma con una partita in più della squadra di Spalletti che è al terzo posto con 4 punti. Assente dalla lista dei convocati Sandro Tonali, alle prese con un affaticamento muscolare. Cinque cambi nella formazione per l'Italia, Spalletti sceglie Raspadori come punta centrale al posto di Immobile, che va in panchina; a supportarlo Zaccagni e Zaniolo (che sostituisce l'infortunato Politano). Con Donnarumma titolare e la difesa a quattro (Di Lorenzo, Scalvini per Mancini, Bastoni e Dimarco), cambia molto il centrocampo a tre: confermato solo Barella, Frattesi prende il posto di Tonali, Locatelli al centro come regista di Cristante.

L'omaggio alle vittime del Marocco e della Libia e i bambini della Onlus Soleterre

Prima del fischio d'inizio entreranno in campo con i giocatori alcuni bambini curati dalla Onlus Soleterre. L'associazione, impegnata a livello internazionale per il riconoscimento e l'applicazione e il Diritto alla salute, dall'inizio del conflitto in Ucraina ha provveduto a portare in Italia 139 minori dai 3 anni in su per ricevere assistenza sanitaria. Tra le prime realtà anche ad effettuare evacuazioni mediche, ha accolto bambini e ragazzi con le loro madri a Pavia, per garantire cure oncologiche all'ospedale San Matteo. Ci sarà anche un momento di silenzio prima della gara per omaggiare le vittime del terremoto in Marocco e dell'alluvione in Libia.