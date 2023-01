Covid Campania, bollettino: 1.709 casi. Tasso di positività al 19,84%

Negli ospedali sono 19 i posti letto occupati nelle terapie intensive, uno in meno rispetto a ieri. In calo anche i ricoveri in degenza con 350 posti letto occupati, 21 in meno rispetto a ieri

Il bollettino

Nessun decesso nelle ultime 48 ore. Due persone risultano morte in precedenza, ma sono state registrate ieri. Negli ospedali sono 19 i posti letto occupati nelle terapie intensive, uno in meno rispetto a ieri. In calo anche i ricoveri in degenza con 350 posti letto occupati, 21 in meno rispetto a ieri.