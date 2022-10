Napoli, flash mob contro presidenti delle Camere in piazza Dante

I partecipanti sono arrivati in piazza vestiti di rosso come le ancelle di una famosa serie tv in cui le donne vengono relegate a schiave o alla procreazione forzata

Flash mob in piazza Dante a Napoli contro l'elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera e Ignazio La Russa al Senato. La protesta è stata organizzata dalle attiviste dell'Ex Opg Je So' Pazzo arrivate in piazza vestite di rosso, come le ancelle della famosa serie tv The Handmaid's Tale dove, nell'immaginaria Repubblica di Gilead, le donne vengono relegate a schiave o alla procreazione forzata. "A nostro parere - ha spiegato una delle manifestanti - entrambi sarebbero perfetti per interpretare i ruoli dei così detti 'Comandati' della serie tv 'Il racconto dell'ancella'.