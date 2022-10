Carini, crollo massi su un residence: intervento dei vigili del fuoco

Guarda le altre notizie di oggi 10 ottobre

Alcuni massi sono caduti sul residence Parco degli Ulivi a Carini, in provincia di Palermo. Le pietre si sono staccate da monte Colubrino e hanno danneggiato alcune abitazioni e i pali dell'illuminazione. Le abitazioni erano disabitate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della polizia municipale e i tecnici comunali.

Massi dentro una camera

Alcuni massi sono finiti prima sul tetto di una villetta poi sono finiti dentro la camera da letto di un'altra casa del residence Parco degli Ulivi. In casa non c'era nessuno. Sono in corso i controlli per accertare i danni e verificare se vi siano o meno altri massi pericolanti.