Carabinieri sequestrano piante di cannabis nel Parco del Vesuvio

Nonostante l'appostamento perpetrato per alcune ore da parte dei militari, non è stato individuato il responsabile della coltivazione

Piante di cannabis all'interno del Parco del Vesuvio. Questo è quanto hanno scoperto i carabinieri, durante un servizio di perlustrazione a piedi mirato alla prevenzione degli incendi boschivi. In località Palmentiello del comune di Somma Vesuviana, sono state individuate e sequestrate 18 piante.

Il ritrovamento

Queste piante, con presunta sostanza stupefacente, in stato vegetativo di crescita e di altezza media di 170 centimetri circa, erano all'interno di un castagneto abbandonato e non recintato, su una piazzola appositamente creata per l'installazione della piantagione. Nonostante l'appostamento perpetrato per alcune ore da parte dei militari, non è stato individuato il responsabile della coltivazione.