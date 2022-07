Napoli, aggredisce commercianti e ne ferisce uno: arrestato 22enne

Per il negoziante 21 giorni di prognosi, prescritti da medici dell'ospedale San Paolo, per una ferita da taglio al gluteo sinistro e contusioni multiple per il corpo

Un ragazzo di 22 anni, F.O.K. è stato arrestato a Napoli con l'accusa di aver aggredito e ferito un commerciante in via Caravaglios, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, con un frammento di vetro. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di lesioni aggravate e danneggiamento.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo, di origini ghanesi, è entrato in un negozio e ha aggredito il titolare. Poi è entrato in quello adiacente e ha spaccato la vetrina. Con un frammento di vetro ha infine ferito il titolare. Il giovane è stato bloccato dai militari, intervenuti pochi minuti dopo la chiamata al 112. Il 22enne è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Per il negoziante 21 giorni di prognosi, prescritti da medici dell'ospedale San Paolo, per una ferita da taglio al gluteo sinistro e contusioni multiple per il corpo.