Napoli, alle Vele di Scampia murale di Jorit per De André. VIDEO

Inaugurato oggi il murale realizzato dallo street artist Jorit a Scampia (Napoli) e dedicato a Fabrizio De André . L'opera si trova su una palazzina di 5 piani in via Labriola, sulla parete di uno dei nuovi edifici costruiti dal Comune per sostituire le Vele, di cui una già abbattuta ma altre ancora in piedi. La sua realizzazione è stata promossa dal Comune di Napoli.

Jorit: "Lo Stato migliori le periferie"

"Rino Gaetano e Fabrizio De André sono legati da un filo rosso di artisti impegnati, che non avevano paura di schierarsi e dire quello che pensavano. Nelle periferie italiane si parla di riscatto e di speranza e dipingere i loro volti nel quartiere Trecento Alloggi a Crotone e a Scampia a Napoli vuol dire farlo in luoghi perfetti". Così Jorit davanti al suo grande murale di De André. "Il murale - spiega - non cambia nulla, ma può accendere un faro, può arricchire le coscienze delle persone. Magari molti non conoscevano nemmeno De André e quindi possono trovare un nuovo riferimento per vivere se stessi e il quartiere in modo diverso. Ma nella sostanza non cambia nulla, qui ci vuole un forte intervento delle istituzioni a livello locale ma soprattutto a livello nazionale". Jorit è nato a Quarto, nella provincia interna di Napoli, ora vive nel quartiere periferico partenopeo di Barra e guarda al percorso delle periferie: "Sono a contatto sin da bambino - dice - con i problemi delle periferie che vivono l'abbandono, contesti di marginalità in cui si sentono abbandonate dalle istituzioni. A volte basta anche portare mezzi di trasporto in più, far passare più spesso i treni o farli passare in assoluto, se ancora non ci sono. Io a Quarto iniziai a fare graffiti e street art perché sentivo che non c'era altro da fare e che la presenza dello Stato non c'era. Molti amici hanno preso brutte strade invece. In questi anni miglioramenti sostanziali non ne ho visti".

Con Jorit ha collaborato Trisha Palma, street artist delle Vele. "Mi sono avvalso della sua collaborazione - ha detto Jorit - una painter di talento che vive a due passi da via Labriola e rappresenta i tanti giovani della periferia che hanno deciso di vivere d'arte".