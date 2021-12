Maltempo Campania, forti piogge: strade come fiumi nel Casertano

Situazione molto difficile nell'area dei comuni di Calvi Risorta, Pietramelara, dove tutte le strade d'accesso ai paesi e quelle interne sono impraticabili per l'acqua alta: i sindaci in tutta fretta stamani hanno dovuto chiudere le scuole

Strade ridotte a corsi d'acqua, auto in panne e persone salvate, alberi caduti, negozi allagati e disagi senza fine. È il bilancio del maltempo delle ultime ore nel Casertano. Situazione molto difficile nell'area dei comuni di Calvi Risorta, Pietramelara, dove tutte le strade d'accesso ai paesi e quelle interne sono impraticabili per l'acqua alta: i sindaci in tutta fretta stamani hanno dovuto chiudere le scuole. Problemi anche nel vicino comune di Pignataro Maggiore e nel resto della provincia. (IL METEO IN CAMPANIA)

Grandinata a Napoli, coltre bianca in strade

Invece, su Napoli si è abbattuta un'abbondante grandinata. Una coltre bianca si è depositata in diverse zone della città, sia a terra sia sulle auto. Da ieri la città è interessata da un'ondata di maltempo, con forti venti e piogge. In tutta la regione è in vigore un'allerta meteo di colore giallo fino alle 16 di oggi.

Collegamenti difficili per Ischia e Procida

Il mare molto mosso da stanotte ha provocato la soppressione di numerosi collegamenti marittimi da e per le isole di Ischia e Procida. Fermi del tutto gli aliscafi per Napoli, sono state cancellate anche alcune corse operate da navi per il porto del capoluogo come pure diversi collegamenti dei traghetti da Procida per Pozzuoli e viceversa. Le condizioni del mare dovrebbero restare pressochè immutate anche per il resto della giornata rendendo di conseguenza a rischio la regolarità dei trasporti marittimi per le due isole.