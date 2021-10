Incidente sull’A1 a Napoli tra bivio Tangenziale e Casoria: un morto

Una persona è morta in un incidente avvenuto la scorsa notte sull'autostrada A1 Milano-Napoli. Lo scontro, verificatosi poco dopo le 2.00 nel tratto compreso tra il bivio con la Tangenziale di Napoli e Casoria in direzione Roma, all'altezza del km 755, ha visto coinvolte tre autovetture e una moto. Al momento, rende noto Autostrade per l'Italia, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano problemi al traffico in direzione di Roma.