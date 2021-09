Gratta e vinci Napoli: 57enne incastrato da registrazione nipote donna

L’episodio che ha indotto la procura di Napoli a contestare anche il reato di tentata estorsione al 57enne sarebbe una proposta di restituzione del biglietto vincente con la spartizione al 50 per cento del premio da 500mila euro, in cambio del ritiro della denuncia

La vicenda

approfondimento

Napoli, ruba gratta e vinci: il fuggitivo finisce in carcere

Erano passati due giorni dalla sparizione del tagliando vincente quando Scutellaro contatta l'anziana, o meglio il nipote: la donna aveva chiesto al ragazzo di aiutarla in questa vicenda. Il giovane aveva preso in mano la situazione perché la zia era troppo anziana e comunque non in grado di gestire la situazione. Scutelleri non sapeva che la telefonata stava per essere registrata. Una semplice app sullo smartphone del nipote e il tabaccaio è finito ancora di più nei guai.