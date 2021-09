Napoli, ruba gratta e vinci: tabaccaio bloccato a Fiumicino

L'uomo era in possesso di un biglietto per Fuerteventura ma non del tagliando vincente. I carabinieri, subito contattati, lo hanno identificato e denunciato per furto, in stato di libertà

Il tabaccaio, G.S. di 57 anni e incensurato, che a Napoli ha sottratto a un'anziana un Gratta e vinci da 500mila euro ha provato a lasciare l'Italia, ma è stato bloccato a Fiumicino dalla polizia di frontiera in seguito all'alert diramato dai carabinieri in tutto il territorio europeo. L'uomo era in possesso di un biglietto per Fuerteventura ma non del tagliando vincente. I carabinieri, subito contattati, lo hanno identificato e denunciato per furto, in stato di libertà. (LA VICENDA)

La ricostruzione dei fatti

Da quanto appreso, il tentativo di partenza per Fuerteventura è avvenuto nella tarda serata di ieri. A carico dell'uomo non ci sono misure restrittive, quindi è libero di andare dove vuole e in teoria, dopo la denuncia per furto, potrebbe comunque lasciare il Paese. In seguito a tutta la vicenda l'uomo potrebbe subire la revoca della licenza da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.