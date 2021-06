Napoli, sequestrati oltre 1,6 milioni di articoli

Oltre 1,6 milioni di articoli contraffatti e non sicuri, tra cui capi di abbigliamento e gadget connessi agli Europei, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Napoli. In particolare, hanno sequestrato un milione e mezzo di prodotti contraffatti o non conformi di note griffe. Tra i quali tute e maglie della Nazionale di calcio. In provincia, tra Sant'Antimo e Giugliano in Campania, sono stati sequestrati 35mila articoli non sicuri, tra accessori per la cura della persona e bandiere tricolori, maglie e vari gadget della nazionale. Anche a Pompei e a Torre del Greco - come a Ottaviano e tra San Giorgio a Cremano, Ercolano e Barano di Ischia - le Fiamme Gialle hanno eseguito dei sequestri.