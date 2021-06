Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Campania

Stanno arrivando in queste ore le prime dosi di vaccino Johnson&Johnson nelle farmacie di Napoli e provincia.

Oggi in Campania si sono registrati 255 nuovi casi di Coronavirus.

19:22 - Vaccini, in Campania in arrivo 300 mila Pfizer: nuovi Open Day

Nuova consegna di 300 mila dosi di vaccino Pfizer per la Campania in arrivo mercoledì, per riempire i frigoriferi delle Asl della Regione che stanno continuando a vaccinare a pieno ritmo i cittadini campani. Un ritmo che va ormai al di là delle convocazioni di chi aderisce alla piattaforma, visto che le Asl campane - per ovviare alle assenze, spesso anche di migliaia, dei convocati -, stanno lanciando sempre di più gli 'open day'. Solo a Napoli, l'Asl ha organizzato 'open day Pfizer domani e martedì nei diversi hub vaccinali: domani 6.110 dosi per napoletani dai 12 ai 79 anni a Capodichino, 1.500 dosi alla Fagianeria di Capodimonte e 600 al Museo Madre (solo per 60-79 anni), mentre martedì si fa il bis con altri 6.110 Pfizer a Capodichino, 1.500 alla Fagianeria, 5.000 alla Mostra d'Oltremare. In più da mercoledì partono gli 'open day' per i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza in uno Stato estero, sono iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), ma che temporaneamente sono presenti sul territorio di competenza dell'ASL Napoli 1 Centro. Somministrazioni, per loro, al centro vaccinale della Stazione Marittima. Gli 'open day' proseguono in tutta la Regione con ottimi risultati come dimostra il dato dei due giorni organizzati al Vestuti dall' Asl di Salerno. Dal pomeriggio del 5 a stamattina sono state superate le 18 mila somministrazioni. In totale la Campania ha somministrato il 90,3% delle dosi ricevute.

19:19 - Vaccini, Napoli: via a J&J in 150 farmacie città e provincia

"Finalmente ci siamo, dopo tanti annunci domani 150 farmacie a Napoli e Provincia partono con la somministrazione dei vaccini. Ogni farmacia ha avuto 50 o 100 dosi di Johnson, in somministrazione unica e si parte domani". Così Vincenzo Santagada, presidente dell'ordine dei farmacisti della provincia di Napoli, annuncia la bandiera verde ai farmacisti che da domani entrano a pieno titolo nella somministrazione dei vaccini. "Asl Napoli 1 e Asl Napoli 3 partono domani - spiega - mentre la Asl Napoli 2 parte nei prossimi giorni in maniera graduale. Ogni cittadino che lo desidera va in farmacia e se è inserito in piattaforma il farmacista entra nella sua scheda, estrae il nominativo, lo registra e lo vaccina. Se non è registrato il farmacista fa la registrazione e la somministrazione. Ricordo che parliamo di cittadini tra i 18 e i 59 anni con Johnson, anche se non si esclude che nelle prossime settimane ci diano altre tipologie di vaccini". L'attesa è dei cittadini, molti dei quali hanno un rapporto di fiducia con il farmacista che permetterà loro di superare le ultime diffidenze nei confronti dei vaccini: "Ogni farmacia - spiega Santagada - ha comunicato la propria capacità vaccinale all'Ordine e a Federfarma e all'asl, sulla base di quello sono state consegnati 50 o 100 vaccini. Tutte le farmacie che hanno dato la disponiblità stanno ricevendo centinaia di telefonate in questi giorni, da parte di cittadini che chiedono quando si parte, siamo di fronte a una sanità di prossimità di grande sensibilità nei confronti dei cittadini. Le farmacie saranno sempre più importanti e se ci dovesse essere il terzo richiamo e dovessero chiudere alcuni hub vaccinali, le somministrazione si faranno sempre di più in farmacia e dal medico di base, facendola diventare una cosa di normale quotidianità". Intanto i farmacisti di Napoli hanno proseguito nei giorni scorsi la loro solidarietà e hanno donato con il progetto "Un Farmaco per Tutti" al Cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di Papa Francesco farmaci destinati ai poveri dell'India e Libano per un valore di 60.000 euro.

19:01 - Vaccini, in Campania 3.701.185 dosi somministrate

Questi i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del 6 giugno 2021, resi noti dall' Unità di crisi della Regione Campania. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.618.128 cittadini. Di questi 1.083.057 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 3.701.185.

16:45 – In Campania 255 casi su oltre 11mila tamponi

Sono 255 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.298 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, che non tiene conto dei test antigenici, si attesta al 3,07%, sostanzialmente stabile rispetto al 2,79 di ieri. Nel bollettino dell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, c'è una sola nuova vittima, con 584 guariti. Continua il trend positivo per gli ospedali: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 46 (-3 rispetto al giorno precedente), quelli di degenza 571 (-1).

13:38 - Sindaco Pozzuoli annuncia: "Nessun nuovo contagio"

"Zero positivi. E' un dato che ci conforta dopo tanti mesi. E' un segno di speranza che non deve però farci abbassare la guardia". E' quanto ha scritto sulla propria pagina facebook il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, per comunicare che in città dall'inizio della pandemia da Covid-19 nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi contagi. Ed esorta: "Continuiamo in questa direzione per il bene di tutti. Ne usciremo presto e più forti di prima". Dai dati forniti dall'Asl Napoli 2 Nord si evince che nell'ultima giornata ci sono state 9 persone guarite che portano il totale a 5170, mentre le persone contagiate, al momento, risultano 303 con 4 ricoverati in strutture sanitarie e 299 in isolamento fiduciario domiciliare. Purtroppo nell'ultima settimana si sono registrate tre vittime per il Covid che hanno portato il totale ad 81 dall'inizio dell'epidemia. I dati dell'Asl flegrea, comunque, sono più che confortanti sull'andamento del contagio con zero casi registrati anche in altri due comuni flegrei, Bacoli e Monte di Procida.

11:27 - Vaccini, a Napoli open day per italiani residenti all'estero

La Asl Napoli 1 Centro organizza un open day Pfizer, da mercoledì 9 a domenica 13, per i cittadini iscritti all'Aire, l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, e che temporaneamente siano presenti sul suo territorio di competenza (comuni di Napoli, Capri e Anacapri). Questo il calendario delle vaccinazioni, nell'hub della stazione marittima al molo Angioino, con accesso libero e senza prenotazione in piattaforma. Mercoledì 9 giugno, cognomi dalla A alla D; giovedì 10 giugno, cognomi dalla E alla L; venerdì 11 giugno, dalla M alla P; sabato 12 giugno, cognomi dalla Q alla Z; domenica 13 giugno, qualsiasi lettera. In tutti e cinque giorni le operazioni si svolgeranno dalle ore 8 alle 18. L'accesso è libero ma l'iscrizione all'Aire dovrà risultare al momento dell'accettazione presso il centro vaccinale. La piattaforma regionale verificherà automaticamente attraverso il codice fiscale, ma gli operatori - precisa la Asl - non potranno intervenire in alcun modo ove l'iscrizione non dovesse risultare nel sistema.

11:10 -Controlli su movida Napoli, sciolto assembramento

Continuano i controlli dei carabinieri a Napoli sulla movida e il rispetto delle norme anti Covid. Nel quartiere Chiaia sono state contestate 22 violazioni al coprifuoco. Nei quartieri Posillipo, Mergellina e Bagnoli i militari della compagnia locale hanno sanzionato nove persone per lo stesso motivo. È stato sciolto un assembramento di circa 250 persone, riunitesi sul Belvedere prospiciente alla chiesa di Sant'Antonio a Posillipo. Con il supporto tecnico dei militari del Nas sono stati controllati due ristoranti in Piazza Sannazzaro, con multe di mille euro per mancanza di minimi requisiti igienico sanitari e strutturali Chiuso per cinque giorni un locale per cerimonie in via Manzoni dove erano in corso i festeggiamenti per una prima comunione. Il titolare e i quindici invitati sono stati sanzionati per violazione alla normativa anti contagio. Anche al Vomero sei sanzioni per violazione del coprifuoco.



8:15 - Vaccini, da domani operative farmacie a Napoli e provincia

