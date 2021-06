Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 177 i nuovi positivi al Covid in Campania su 3.406 tamponi molecolari esaminati, con un tasso di incidenza al 5,19%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

16:45 - In Campania 177 positivi su 3.406 tamponi molecolari

Sono 177 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 3.406 tamponi molecolari analizzati ieri: come sempre, il minor numero di test eseguiti la domenica fa balzare in avanti il tasso di incidenza, dal 3,07 al 5,19%, numeri calcolati senza tenere conto dei tamponi antigenici. Nel bollettino odierno dell'unità di crisi anche 10 nuove vittime (sei risalenti alle ultime 48 ore, quattro registrate in ritardo dai giorni precedenti) e 723 guariti. Non si arresta il trend positivo per le strutture ospedaliere: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 43 (-3 rispetto al giorno precedente), quelli nei reparti di degenza 566 (-5).

15:45 - De Luca lancia un appello a chi non ha aderito alla campagna vaccinale

"La Campania è impegnata in uno sforzo straordinario per garantire un'estate sicura a tutti, e poi l'inizio del prossimo anno scolastico in serenità. Dobbiamo fare un ulteriore scatto per vaccinare più cittadini possibile. Faccio appello a quella piccola quota che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale. Con un altro piccolo sforzo raggiungeremo l'obiettivo di immunizzare tutti nel più breve tempo possibile". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, incoraggiando alla vaccinazione la parte della popolazione che non si è ancora iscritta alla piattaforma.

14:04 – Vaccini in farmacia, Federfarma Campania: “Mancano le dosi”

"Peccato, era andato tutto bene fino ad ora nel piano vaccinale della Regione Campania. Poi, ad un certo punto, è prevalsa una logica agonistica dove, tutti contro tutti, hanno preso a gareggiare per fare di più e prima, perdendo di vista l'obiettivo di fare meglio, di dare cioè qualità ed efficienza all'attività di prevenzione sul territorio". Lo ha detto il presidente di Federfarma Campania, Mario Flovilla commentando il difficile via alle vaccinazioni nelle farmacie. "All'inizio - ha continuato Flovilla - era giusto mirare a risultati quantitativi reclutando la maggior parte della popolazione a rischio dei centri urbani e metropolitani. In seconda fase, invece, bisognava perseguire il raggiungimento capillare delle aree più periferiche e, rispetto a questo specifico target, è apparso strategico il supporto offerto dalle farmacie di comunità. Invece si è aperta una disordinata competizione generale, della Regione contro le altre Regioni, di Napoli contro le altre province campane, perfino tra i direttori generali delle diverse Asl e tra questi e le farmacie, la cui organizzazione è stata spesso ostacolata per non dover condividere, con queste ultime, il successo delle proprie performance pubbliche. Se a questo si aggiunge la disparità di approvvigionamento dei vaccini Jansen in favore delle Asl nonché il ritardo nell'attivazione della piattaforma informatica dedicata a monitoraggio e tracciatura delle vaccinazioni da effettuare in farmacia si capisce quanto il caos sia totale". "Perfino a Napoli - afferma - stamane le farmacie hanno ricevuto i vaccini ma non tutte possono somministrarli in mancanza delle credenziali digitali indispensabili all'accesso in piattaforma, che vengono notificate in ritardo ed in maniera disorganica. Ciò crea ulteriore disparità anche nel medesimo territorio provinciale, dove non tutte le farmacie sono poste nelle condizioni di operare nonostante la giornata test svoltasi in esclusiva a Napoli domenica 30 maggio che doveva servire a rodare il sistema. È evidente come una tale situazione stia generando grande disagio e disorientamento degli utenti e delle farmacie". "Neanche è stata ancora resa operativa - ha precisato Flovilla - la distribuzione centralizzata dei vaccini alle farmacie che, per il tramite di Federfarma Campania, la cooperativa di farmacisti CEF ha offerto di realizzare a titolo gratuito per garantire la sicurezza del processo di stoccaggio e approvvigionamento degli stessi attraverso l'accorciamento della necessaria catena del freddo. La seconda fase del programma vaccinale affidato alle farmacie, avrebbe meritato di partire in maniera uniforme e coordinata e non certo, come sta avvenendo, in ordine sparso e a geometria variabile, mancando l'obiettivo prioritario di garantire il raggiungimento delle popolazioni delle aree interne e, nell'imminenza della stagione turistica, di quelle costiere, in ragione della loro forte valenza economica e produttiva da sostenere. I proclami mediatici non bastano a camuffare questo grave deficit organizzativo. Intanto, gran parte dei 2233 farmacisti campani, preparati e pronti a vaccinare, restano ancora con le siringhe scariche".

13:02 - Vaccini a Napoli: partenza lenta per farmacie, problemi piattaforma

Partenza lenta questa mattina per le vaccinazioni nelle farmacie a Napoli. Sono scattate subito le somministrazioni nelle dieci farmacie che avevano partecipato alla domenica dimostrativa, mentre la stragrande maggioranza degli esercizi non ha ancora ricevuto le credenziali di accesso alla piattaforma Soresa oppure non hanno ricevuto ancora i vaccini. "La macchina organizzativa - spiega Patrizia Florio della farmacia in Piazza Leonardo - di ordine e sindacato è stata impeccabile. Stamattina dovevamo partire ma ci sono difficoltà sulla piattaforma online. Ho ricevuto i vaccini ma non posso accedere per registrare i pazienti o registrare la vaccinazione di chi ha già fatto l'adesione. Temevo che ci sarebbero state difficoltà e infatti non ho preso appuntamenti stamattina, chiamerò i pazienti appena si sblocca tutto". Stesse difficoltà per la gran parte delle altre farmacie cittadine.



11:08 - Covid e welfare, nasce a Napoli uno "sportello d'ascolto"

Dare supporto a chi è rimasto vittima dalla pandemia: nasce oggi a Napoli, presso l' associazione "Rinascimento Partenopeo", "L'Osservatorio Sociale", uno sportello di ascolto gratuito dove ogni cittadino, aiutato da diverse figure professionali, potrà esporre le proprie problematiche e trovare le soluzioni più adeguate. Il progetto è stato reso possibile grazie al presidente di "Rinascimento", l'avvocato Riccardo Guarino, al coordinatore avvocato Enrico Lucci e alla criminologa Antonella Formicola. Prevista la stipula di un primo protocollo con l' Associazione Edela con la presidente Roberta Beolchi, che opera a livello nazionale per la tutela e il supporto degli "orfani speciali" e le loro famiglie. "Crediamo fortemente in questo progetto e - dicono Riccardo Guarino, Antonella Formicola ed Enrico Lucci - ci mettiamo a disposizione di qualunque ente pubblico o privato che voglia stipulare intese con noi al fine di poter attraverso la nostra attività di ascolto, monitoraggio e messa in campo di soluzioni apportare un concreto aiuto al welfare cittadino".

7:15- In Campania 255 casi su oltre 11mila tamponi

Sono 255 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.298 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, che non tiene conto dei test antigenici, si attesta al 3,07%. Nel bollettino dell'Unità di crisi c'è una sola nuova vittima, con 584 guariti. Continua il trend positivo per gli ospedali: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 46 (-3), quelli di degenza 571 (-1).