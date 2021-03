Covid, de Magistris: “Contagio in aumento, inevitabile zona rossa”

A margine del consiglio comunale, il sindaco di Napoli ha fatto il punto sull’andamento della pandemia in regione e nel capoluogo: “Purtroppo sono in aumento i ricoveri non solo nei reparti ordinari, ma anche nelle sub intensive e nelle intensive”

"Dagli ultimi dati sembra inevitabile che si vada in zona rossa. Purtroppo sia a Napoli che in Campania i contagi sono in crescita e purtroppo sono in aumento i ricoveri non solo nei reparti ordinari ma anche nelle sub intensive e nelle intensive". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine del Consiglio comunale, rispetto all'incremento dei contagi in città e in vista di un possibile passaggio in zona rossa già dal prossimo lunedì. Secondo il primo cittadino, "se i dati ci portano in questa direzione, ritengo che sia meglio che lo si faccia presto così da poterci poi preparare per una primavera più tranquilla”. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)

"L'Europa sia autorevole, investa"

Commentando l'andamento della campagna vaccinale il sindaco di Napoli ha poi esortato l'Europa perché "acquisti autorevolezza e recuperi il tempo perduto affinché si possa entrare nel vivo delle vaccinazioni''. ''L'Europa non si deve fare trovare indietro come purtroppo sta già accadendo rispetto a Inghilterra, Israele, Stati Uniti, Cina e Russia - ha aggiunto - non tenga la mano tirata da un punto di vista economico perché questo sarebbe grave per la salute e sarebbe anche stupido dal punto di vista della ripresa economica perché più tempo passa e più la ripresa rallenta e al danno economico si affianca il danno sociale e al lavoro".