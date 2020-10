Maltempo, domani allerta gialla in Campania per piogge e temporali

L’avviso, in vigore per tutta la giornata di martedì 27 ottobre, interessa tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Attese precipitazioni di moderata intensità e raffiche di vento

Allerta gialla domani in Campania per una nuova ondata di maltempo che sta per investire la regione. La protezione civile ha diramato un avviso di criticità idrogeologica per piogge e temporali a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di martedì 27 ottobre sull'intero territorio regionale ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità e con raffiche di vento. (LE PREVISIONI METEO IN ITALIA - METEO A NAPOLI)

Le criticità

Tra le criticità connesse all'impatto al suolo delle precipitazioni, nel bollettino si fa riferimento a ruscellamenti superficiali, possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori, con possibili inondazioni delle aree limitrofe, e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi.