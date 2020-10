Somma Vesuviana, contraffazione: sequestrata fabbrica di abbigliamento

Rinvenuti e sequestrati più di mille capi contraffatti già pronti per essere immessi in commercio

La guardia di finanza ha sequestrato a Somma Vesuviana, nel Napoletano, una fabbrica abusiva dedita alla lavorazione e al confezionamento di capi di abbigliamento contraffatti.

La denunce

Denunciate per contraffazione e attività di gestione di rifiuti non autorizzata qu persone, originaria della Cina, residenti tra Somma Vesuviana e Terzigno. Rinvenuti e sequestrati più di mille capi contraffatti già pronti per essere immessi in commercio, materiale idoneo al confezionamento di altrettanti vestiti, 19 macchine elettriche di ultima generazione utilizzate per la cucitura, 6 banchi da lavoro, 625 rotoli di cotone e 760 di stoffa elastica, 13mila etichette di stoffa con false scritte "Made in Italy", 600 parti di stoffe ritagliate ed utilizzate nella cucitura delle tute.