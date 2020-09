Coronavirus, in Campania prorogate le misure anti contagio

Obbligo di misurazione della temperatura per i dipendenti e gli utenti degli uffici pubblici e test obbligatori per chiunque rientri in Campania dalla Sardegna o dall'estero. È quanto stabilisce l’ordinanza numero 71 emanata oggi dal governatore Vincenzo De Luca, con la quale vengono dunque prorogate le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Le disposizioni per i dipendenti e gli utenti degli uffici pubblici resteranno in vigore fino al 24 settembre e prevedono il divieto di accesso nel caso in cui la temperatura corporea superi i 37,5 gradi, con il conseguente obbligo di contattare il Dipartimento di prevenzione della Asl. ( CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO )

Obbligo di mascherina su mezzi di trasporto pubblico

Nell’ordinanza la Regione prevede anche la conferma delle disposizioni già in vigore per i mezzi pubblici. Resta, quindi, confermato l'obbligo per le persone che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente le mascherine in tutte le aree terminal, compresi banchine, moli e binari, nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto. Agli esercenti è fatto obbligo di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino il dispositivo di protezione e di adottare misure idonee a evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all'arrivo. Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, la disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi. I passeggeri sprovvisti di mascherina dovranno esser sanzionati e invitati a scendere dal mezzo. In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I gestori sono tenuti ad adottare protocolli di sicurezza che tutelino il personale aziendale e gli utenti nelle operazioni di vendita e di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi.