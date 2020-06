Casoria, ordigno fatto esplodere davanti al portone di un condominio

Portone e muro circostante sono stati danneggiati. Danni anche per un'auto parcheggiata in strada

La scorsa notte un ordigno è stato fatto esplodere davanti al portone di ingresso di un condominio di via Lecce, a Casoria, nel Napoletano. Portone e muro circostante sono stati danneggiati. Danni anche per un'auto parcheggiata in strada.

I colpi d'arma da fuoco

Poco dopo, in via Napoli, sconosciuti hanno esploso colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di una 48enne di un 50enne. Sul posto i carabinieri hanno trovato 12 bossoli. Altrettanti fori erano sugli infissi della finestra e del balcone.