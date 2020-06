Fabbrica abusiva, denunce e sequestri nel Napoletano

I carabinieri hanno scoperto anche due lavoratori in nero, privi di qualsiasi tutela assicurativa, e macchinari non conformi alle norme sulla sicurezza

I carabinieri a Poggiomarino, in provincia di Napoli, hanno scoperto una fabbrica abusiva. Un locale da 180 metri quadrati adibito ad attività di produzione di capi di abbigliamento, impiantato in n violazione delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavori. Questo almeno secondo l'accusa. Per questo motivo la struttura è stata sequestrata e la titolare, una donna di origine cinese, è stata denunciata.

Lavoratori in nero

Inoltre, i militari hanno scoperto anche due lavoratori extracomunitari in nero, privi di qualsiasi tutela assicurativa, e macchinari non conformi alle norme sulla sicurezza.