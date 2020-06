Casal di Principe, scoppia una maxi rissa tra familiari: sei arrestati

Coinvolti nel litigio padre, madre, tre figli e la fidanzata di uno di loro . "Io lavoro e tu non fai nulla", questa una delle accuse lanciate da un fratello, spalleggiato dalla fidanzata, contro un altro fratello, con i genitori che prima hanno provato a fare da pacieri, poi hanno partecipato a pieno titolo alla rissa, nella quale sono intervenuti un terzo fratello e anche un cugino

Una maxi rissa tra parenti è scoppiata in strada a Casal di Principe, in provincia di Caserta, per motivi economici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato sei persone coinvolte, poi poste ai domiciliari su disposizione della Procura di Napoli Nord.

La rissa

Coinvolti nel litigio padre, madre, tre figli e la fidanzata di uno di loro . "Io lavoro e tu non fai nulla", questa una delle accuse lanciate da un fratello, spalleggiato dalla fidanzata, contro un altro fratello, con i genitori che prima hanno provato a fare da pacieri, poi hanno partecipato a pieno titolo alla rissa, nella quale sono intervenuti un terzo fratello e anche un cugino.

L'intervento dei carabinieri

Quando i carabinieri della sezione radiomobile locale Compagnia sono intervenuti, i parenti stavano ancora litigando in modo furibondo, colpendosi a suon di pugni e calci. I militari hanno avuto non poche difficoltà a bloccare la rissa e compiere gli arresti.