Napoli, colpi di pistola contro l'auto di un esponente di "Libera"

Sono in corso le indagini della polizia di Napoli dopo il raid a colpi d'arma da fuoco contro l'associazione antimafia "Libera", nel quartiere Ponticelli di Napoli. Tre colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alla mezzanotte di ieri e uno ha raggiunto l'auto di Fabio Giuliani, un esponente dell'associazione. Gli agenti della Questura sono intervenuti in via Hemingway dopo una segnalazione e hanno notato l'auto con una ogiva conficcata nelle carrozzeria, ma a terra non sono stati trovati bossoli.

Esponente "Libera": "Sparatoria nonostante il coprifuoco"

Giuliani ha poi commentato la "stesa": "La mia auto è stata raggiunta da uno dei tre colpi esplosi: questo mi fa pensare che non sia io l'obiettivo del raid, ma la cosa incredibile è che malgrado il 'coprifuoco' imposto dall'emergenza sanitaria, con la gente chiusa in casa, ci sia qualcuno che se ne va in giro a sparare", le sue parole.

