Ercolano, nascondeva tre chili di droga in casa: arrestato un 51enne

La polizia ha arrestato a Ercolano, in Contrada Montedoro, un uomo di 51 anni, G.R., sorpreso in casa con tre chili di droga. Gli agenti hanno trovato lo stupefacente nascosto in un ripostiglio nel corso di una perquisizione nell’ambito di un servizio finalizzato anche a far rispettare le disposizioni del Governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Il sequestro

Gli agenti del commissariato Portici-Ercolano hanno sequestrato una grossa busta contenente due chilogrammi di marijuana, circa un chilo di hashish e 1.110 euro in contanti. L’uomo, con precedenti, è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.