Scontri tra tifosi per partita d’Eccellenza nel Casertano: 2 feriti

Il direttore della società dell’Afragolese e un supporter dell’Albanova sono rimasti feriti a Casal di Principe (in provincia di Caserta) durante alcuni scontri tra i supporter delle due formazioni avvenuti prima della partita, valida per il campionato di Eccellenza. La situazione si è sedata in prossimità del calcio d’inizio. La partita si è poi svolta regolarmente e si è conclusa con la vittoria della formazione afragolese. Non è stato ancora identificato alcun responsabile degli scontri

Gli scontri

Le due tifoserie sono venute in contatto nel piazzale dello stadio di Casal di Principe. In quel momento, c'erano solo i carabinieri a controllare i tifosi, trattandosi di un match non segnalato come a rischio scontri. Ad avere la peggio sono stati il direttore generale della squadra di Afragola, che ha riportato la frattura di un femore, e un supporter del team napoletano, che è stato ferito due volte, in maniera non grave, con un'arma da taglio. In rinforzo ai militari sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato provenienti dal posto fisso di Casapesenna (nella provincia di Caserta) e dal commissariato di Aversa (nel Casertano).

Il patron dell’Albanova si dimette: “Tradito dai miei tifosi”

Il patron dell’Albanova, al termine del match, ha annunciato le proprie dimissioni e ha dichiarato: "Mi sento tradito dai miei tifosi. Ho visto scene di guerriglia urbana che a Casal di Principe non siamo abituati a vedere; ho addirittura visto a terra il direttore generale dell'Afragolese Pannone, un uomo di 80 anni. La mia avventura all'Albanova finisce qui".