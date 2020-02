Furto in un bar di Scampia, si trova vicino a un commissariato

Furto con scasso nel quartiere Scampia a Napoli. Alcuni sconosciuti nella notte hanno razziato e danneggiato i locali situati a pochi metri dal commissariato di polizia e dal comando della polizia municipale che nelle ore notturne non è presidiato.

Il furto

A quanto si è appreso in cinque, la scorsa notte, con il volto coperto per non farsi riprendere dalle telecamere a circuito chiuso, intorno alle 3, hanno forzato la porta del Bar-tabaccheria e in poco più di tre minuti hanno portato via tabacchi, gratta e vinci e soldi contenuti in cassa. '

Le dichiarazioni

"Un danno enorme - racconta uno dei titolari, Davide Virgilio, contattato dall'Ansa - che mette a dura prova la nostra attività che tra titolari e persone assunte dà da mangiare a sette famiglie. Più che un furto, questa è una sfida alla legalità e al quartiere dove da tempo, cittadini, istituzioni e forze di polizia stanno concorrendo a riportare maggiore ordine e legalità". Infine: "Chiediamo più sicurezza e certezza della pena per i responsabili di atti criminosi".