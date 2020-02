Maltempo a Napoli, ripresi i collegamenti con Capri

Sono ripresi, anche se a singhiozzo, i collegamenti tra Capri e la terraferma, interrotti ieri pomeriggio a causa del maltempo. Restano sospese invece le partenze verso Sorrento a causa del vento di tramontana.

Le partenze previste

Da Marina Grande a Capri, fa sapere la Capitaneria di Porto, sono previste partenze pomeridiane e serali delle navi Caremar. Da Napoli invece partiranno l'aliscafo Snav delle 16.30 ed i traghetti Caremar.

In mattinata ha effettuato una corsa per Capri un mezzo della NLG, imbarcando anche i pendolari che ieri sera erano rimasti bloccati in terraferma. L'aliscafo ha incontrato difficoltà per entrare nel porto di Capri a causa del forte vento di tramontana. Lo stesso mezzo è poi ripartito imbarcando chi da ieri pomeriggio attendeva di rientrare a Napoli. Una seconda corsa è avvenuta a mezzogiorno, partita per l'isola da Calata di Massa a Napoli.