Whirlpool Napoli, lavoratori protestano in corteo

Nuova protesta dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via Argine. Circa 200 operai stanno manifestando in corteo nei pressi della sede della multinazionale statunitense nella zona orientale di Napoli. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine.

Le parole della Uilm Campania

"L'azienda ed il governo - afferma il segretario generale della Uilm-Campania, Antonio Accurso - devono dare conto del tempo che si sono presi per trovare una soluzione. Dopo 8 mesi i lavoratori esigono risposte, in particolare sulle lavatrici top di gamma, fabbricate in Cina ed in vendita in Italia ed Europa, che dovrebbero essere prodotte solo dal sito di Napoli, secondo gli accordi firmati ad ottobre 2018". Il prossimo 29 gennaio si terrà un tavolo sulla vertenza al Ministero dello Sviluppo Economico.