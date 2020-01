Napoli, sorpreso ad abbandonare rifiuti in strada: 500 euro di multa

La polizia locale di Napoli del reparto tutela ambientale, tramite una telecamera mobile, ha individuato il conducente di un’autovettura che nel quartiere Piscinola, in via Dietro La Vigna, si è fermato all'altezza dei contenitori e ha abbandonato a terra sei grossi sacchi contenenti rifiuti urbani non differenziati. Dalla lettura della targa è risultato che il soggetto in questione è un esercente del quartiere di Chiaia. Gli agenti hanno raggiunto l'uomo presso la sua attività e lo hanno sanzionato per 500 euro. Oltre a notificargli la multa, lo hanno invitato a presentarsi in ufficio per documentare la gestione della sua impresa e la provenienza dell’immondizia.