Un giovane immigrato, originario dell’Africa, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco in via Venezia, a Napoli, da alcuni sconosciuti. L’uomo, che al momento non è ancora stato identificato, è stato avvicinato da due individui in sella a uno scooter e col volto coperto. Uno di loro ha estratto una pistola ed esploso due colpi che hanno raggiunto le gambe della vittima, la quale è stata soccorsa e portata all’ospedale napoletano "Loreto Mare". Le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul caso, intanto, indagano gli agenti della questura di Napoli.