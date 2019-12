Napoli, due giovani denunciati per porto abusivo di coltello

Nell’ambito di controlli effettuati dai carabinieri nel quartiere Vomero di Napoli, due giovani, di 15 e 18 anni, sono stati denunciati per porto abusivo di coltello. I due sono stati sorpresi nella stazione della metropolitana di Piazza Vanvitelli. Il 18enne è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico, mentre il 15enne nascondeva in tasca un coltello a serramanico con una lama di 6 centimetri.

Durante le operazioni, i militari, muniti di metal detector, hanno rinvenuto anche altri due coltelli lungo le scale mobili della stazione, abbandonati da due ragazzi - poi fermati - che si sono accorti dei controlli ai tornelli.

Denunciati anche due parcheggiatori abusivi

Gli uomini dell’Arma hanno anche denunciato due parcheggiatori abusivi, i quali richiedevano "un’offerta a piacere" agli automobilisti in Via Salita Capodimonte. Entrambi, in passato, erano già stati sanzionati con un provvedimento di allontanamento.

Infine, è stato denunciato anche un 25enne per aver rubato la cassetta delle offerte montata nella cappella dell'ospedale CTO. Bloccato dalle forze dell’ordine, ha fornito delle generalità false. Ora dovrà rispondere di furto aggravato.