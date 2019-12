Napoli, la Dama di picche di Čajkovskij apre la stagione al San Carlo

In attesa della Prima del Teatro San Carlo, Napoli si prepara alla Dama di Picche, capolavoro di Pëtr Il'ič Čajkovskij che inaugurerà la stagione operistica mercoledì 11 dicembre. Oggi un corteo di studenti e trampolieri in costume hanno sfilato per la città in festoso corteo: protagonisti dell’iniziativa i ragazzi del Liceo Margherita di Savoia, vestiti per l'occasione da carte da gioco, e i Morks, trampolieri in costume, che a passo di marcetta hanno attraversato Napoli, dal San Carlo a piazza Plebiscito, a via Toledo e alla Galleria Umberto I.

La Prima al Teatro San Carlo

Durante la manifestazione sono stati distribuiti cento coupon per assistere alle repliche del 14 e del 15 dicembre a prezzo ridotto. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del San Carlo, ci sarà Juraj Valčuha, direttore musicale del Massimo napoletano, a dirigere la Pikovaja Dama (questo il titolo originale traslitterato dal russo) nella messa in scena a firma del regista tedesco Willy Decker, in una produzione della Staatsoper di Amburgo, ora rappresentata per la prima volta in Italia.