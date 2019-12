Due 15enni a bordo di una Smart, l’auto si ribalta: morto a Pozzuoli

Tragedia nella serata di ieri nel rione Toiano, a Pozzuoli. Un 15enne ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi alla confluenza di viale Europa Unita e via Antonino Pio. Il giovane, che avrebbe compiuto 16 anni la prossima settimana, viaggiava sulla Smart di proprietà del padre insieme a un coetaneo quando la vettura, per cause ancora da chiarire, ha sbandato, ribaltandosi e lanciando i due ragazzi fuori dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 15enne in condizioni disperate al Pronto Soccorso del nosocomio S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

Indaga la polizia municipale

Sul grave incidente sta indagando ora la polizia municipale, che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica. La salma del giovane è stata trasferita al Policlinico di Napoli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ha disposto l'esame autoptico.

Il secondo ragazzo ha riportato ferite non gravi e se la caverà con alcuni giorni di prognosi.