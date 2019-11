Appalti per le Universiadi, indagato anche l'armatore di Msc Crociere

Anche l'armatore e patron di Msc Crociere, Gianluigi Aponte, e il dirigente di Aru (l'Agenzia regionale Universiade), Annapaola Voto, sono indagati nell'inchiesta della Procura di Napoli sugli appalti per l'ospitalità degli atleti in occasione delle scorse Universiadi. Lo riferiscono alcuni quotidiani, tra i quali Il Mattino.

Le indagini sulle Universiadi

I primi due nomi finiti al centro dell'inchiesta, condotta dai pm Francesco Raffaele e Henry John Woodcock, con il coordinamento del procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo, erano stati quelli del vice presidente della giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, e l'imprenditore alberghiero, Rocco Chechile, amministratore unico della Immobiliare Panoramica srl, proprietario del Grand Hotel Salerno. I carabinieri, secondo quanto riferito, hanno effettuato una perquisizione all'interno degli uffici della Msc. L'ipotesi accusatoria è quella di corruzione. Gli accertamenti della Procura riguardano la decisione di ospitare atleti su una delle navi del gruppo ormeggiata alla Stazione marittima.

L'avvocato: “ Aponte non ha avuto alcun ruolo in questa vicenda”

Secondo quanto scrive Il Mattino, Aponte, difeso dall'avvocato Alfonso Maria Stile, è pronto a dimostrare la correttezza del proprio operato sottolineando di non essere intervenuto nella fase di definizione del contratto per l'ospitalità degli atleti. Stile, a Repubblica Napoli, dichiara: "non conosciamo assolutamente i fatti, perché non ci sono mai stati contestati. Nel momento in cui li conosceremo, saremo certamente in grado di difenderci. Ma sono convinto che non si arriverà mai a una contestazione al dottor Aponte, perché non ha avuto alcun ruolo in questa vicenda. Parliamo di un gruppo composto da diverse società, in nessuna delle quali riveste incarichi operativi. Per l'Universiade, peraltro, Msc ha semplicemente risposto alla preghiera di fornire un servizio senza il quale sarebbe stato molto difficile, se non impossibile, realizzare l'evento". Anche Annapaola Voto, assistita dall'avvocato Giuseppe De Angelis, ha respinto ogni addebito.