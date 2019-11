Ricercato per rapina dal 2018: 30enne arrestato nel Casertano

La polizia di Stato ha catturato a Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta) M.H., un latitante albanese di 30 anni ricercato in tutta Italia per una cruenta rapina in villa commessa a Velletri (in provincia di Roma) nel giugno 2018. Nei confronti dell’uomo, che ha diversi precedenti per lo stesso tipo di reato, il gip della città romana, su richiesta della procura, aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare. Il soggetto si era però dato alla macchia e si muoveva tentando il più possibile di non farsi rintracciare, parlando anche poco al telefono. Gli agenti, dopo una lunga indagine, sono però riusciti ad arrestarlo in una via del centro del paese nel Casertano.

La rapina in villa a Velletri

M.H., insieme con altri complici, rapinò una villa a Velletri nel giugno dello scorso anno. Per garantirsi la fuga, picchiò violentemente uno degli abitanti della dimora lasciandolo in fin di vita. La vittima, che era accorsa in aiuto di un familiare, fu colpita al capo con un piede di porco. L'albanese, da quel giorno, divenne latitante.