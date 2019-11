Torre Annunziata, nascondeva droga in cantina: arrestato 22enne

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dopo che i carabinieri hanno scoperto un vano realizzato nella sua cantina, coperto da una lastra di marmo che veniva spostata all'occorrenza, usato per nascondere droga. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato posto agli arresti domiciliari ed è in attesa di giudizio con l'accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

L'arresto

I carabinieri, dopo aver notato il via vai nei pressi dell'abitazione del giovane, sono intervenuti perquisendo la casa e hanno trovato nella sua cantina due dosi di cocaina e tre di marijuana, pronte per essere vendute. Rinvenuti anche un bilancino di precisione e 40 euro in contanti, ritenuti provento illecito dell'attività di spaccio.