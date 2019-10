Napoli, smaltimento irregolare di rifiuti: pelletteria sotto sequestro

La guardia di finanza ha scoperto e sequestrato nel rione Sanità di Napoli una pelletteria che non rispettava alcuna prescrizione circa lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e materiali altamente cancerogeni. Nel corso dei controlli i militari hanno anche trovato due lavoratori irregolari e privi di contratto e contributi. Una persona è stata denunciata.

L’attività di smaltimento all'interno della pelletteria

Nel negozio erano presenti diverse apparecchiature per la produzione come macchine da taglio, cucitrici e spillatrici. Sono anche stati rinvenuti materiali per la lavorazione di articoli in pelle pericolosi per l’ambiente: flaconi di prodotti chimici, scarti di pellame, tinture, collanti e altri residui. I militari del I Gruppo Napoli - Secondo Nucleo Operativo Metropolitano - hanno posto i sigilli all'intera struttura, riscontrando che l’esercizio commerciale operava senza documenti che attestassero il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.