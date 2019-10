Lite in ospedale poi spari all'esterno, due feriti nel Salernitano

Si è sfiorata la tragedia, nella giornata di ieri, all'ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olmo di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, per una sparatoria all'esterno della clinica. Il bilancio è di due persone ferite, che non sarebbero in pericolo di vita.

La ricostruzione dei fatti

Da quanto trapela, c'è stato un diverbio all'interno dell'ospedale, sembra per una precedenza nell'ordine di visita. La lite, secondo qualcuno, sarebbe cominciata in mattinata e ha visto coinvolte due persone, che avevano accompagnato un anziano al pronto soccorso, e il medico di turno. Ma è stato nel pomeriggio che la situazione è degenerata. Il padre del medico ha sparato un colpo d'arma da fuoco alle gambe di un uomo. Un gesto che ha scatenato l'immediata reazione da parte del figlio della persona ferita.

Il secondo ferito

Ne è nata una colluttazione nel corso della quale è stato raggiunto da un colpo di pistola anche l'uomo che aveva fatto fuoco in precedenza. Non è ancora chiaro, però, se il padre del medico si sia ferito accidentalmente o se sia stato colpito da un'altra persona. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. L'ospedale ha fatto sapere di attendere "l'esito delle indagini in corso da parte dell'autorità giudiziaria", precisando che "la direzione commissariale ha prontamente attivato il servizio ispettivo aziendale".