Napoli, cantanti rapinati sull'Asse mediano da due giovani su una moto

Il cantautore napoletano Franco Ricciardi e il giovane collega Ivan Granatino sono stati vittime di una rapina avvenuta sull'Asse mediano, nel Napoletano, da parte di due giovani in sella a uno scooter e armati di pistola. La coppia di malviventi, approfittando del traffico in tilt, si è affiancata all'automobile degli artisti e li ha derubati di 200 euro e di alcune catenine che Granatino portava al collo. Ricciardi, intervistato successivamente, ha dichiarato: "Erano due ragazzini, si vedeva che era la prima volta che facevano una cosa del genere. Tremavano avevano paura di quello che stavano facendo e si vedeva, mi hanno quasi fatto tenerezza. Avrei voluto scendere dall'auto per abbracciarli".

Le parole del consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli

Sulla vicenda si è espresso anche Francesco Borrelli, consigliere regionale in Campania per i Verdi: "La rapina a Franco Ricciardi è pienamente rappresentativo dell’emergenza criminalità sulle nostre strade. Rapine di questo tipo si verificano continuamente, specie sull'Asse mediano. Una vera e propria escalation criminale che è comune anche ad altri ambiti ed espone quotidianamente i cittadini a rischi consistenti per la loro incolumità. Occorre una risposta determinata da parte dello Stato", le sue parole. E ancora: "Le criticità del nostro territorio dovranno essere incluse nell'agenda del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Servono maggiori unità per presidiare le strade in maniera più efficace. Da Salvini – ha aggiunto – abbiamo ricevuto solo promesse, ora è il momento di cambiare registro".