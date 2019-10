Aggressione a un parcheggiatore abusivo nel Napoletano: arrestato

I carabinieri di Pozzuoli, in provincia di Napoli, hanno eseguito un provvedimento emesso dal gip partenoeo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nei confronti di G.D.C., accusato di aver aggredito un parcheggiatore abusivo in un locale pubblico. Stando alla dinamica ricostruita dalle forze dell’ordine, i fatti sono avvenuti lo scorso settembre. L’uomo, per impedirgli di testimoniare in un processo penale nel quale sono coinvolti i suoi genitori, avrebbe assalito il lavoratore non in regola. Le persone presenti al momento della presunta aggressione, invece d’intervenire, avrebbero dimostrato indifferenza. Il parcheggiatore abusivo ha presentato poi una denuncia ai carabinieri, i quali ora indagano sul caso.