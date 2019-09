Napoli, denunciati due falsi odontoiatri

I militari della guardia di finanza di Napoli hanno denunciato due falsi dentisti che esercitavano abusivamente la professione l’uno in uno studio di Napoli e l’altro a Cercola, in provincia. Entrambi effettuavano visite odontoiatriche senza alcun titolo e in ambulatori abusivi, dove sono state anche riscontrate precarie condizioni igienico sanitarie.

I sequestri

In particolare lo studio di Napoli, individuato a seguito di indagini, era situato in pieno centro storico. Il finto odontoiatra è stato sorpreso dai militari proprio mentre visitava una paziente. Sequestrati i locali, referti radiografici, apparecchiature e materiale vario; i due sedicenti medici sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione medica e per violazione delle leggi sanitarie.