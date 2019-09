La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La parziale rimonta di un campo anticiclonico determina condizioni di generale stabilità sulle regioni meridionali. Sabato prevalentemente soleggiato in Campania, a tratti variabile. Temperature in rialzo nell'entroterra senza variazioni significative altrove. Ventilazione debole di direzione variabile. Domenica deboli infiltrazioni umide raggiungono le nostre regioni portando una nuvolosità sulla fascia tirrenica

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso

pari a 9,4 µg/m³.