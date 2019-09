Napoli, arrestati due finanzieri: accettarono mazzetta di 4mila euro

Ci sono anche due finanzieri tra le quattro persone arrestate oggi per corruzione dalla guardia di finanza, a Napoli. Per un militare è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il gip ha disposto, invece, gli arresti domiciliari per l'altro finanziere, per un imprenditore che lavora nel settore della logistica e della manutenzione e per il suo commercialista, già finito al centro di altre inchieste per evasione fiscale e bancarotta.

La vicenda

Il commercialista Alessandro Gelormini aveva convinto i due finanzieri a occultare un illecito, sollevato durante i controlli incrociati alla documentazione contabile del suo cliente, l’imprenditore Francesco Truda, in cambio di 4mila euro. I militari avevano accettato la somma. Al suo cliente, però, il commercialista ne aveva chiesti 6mila, per intascarne 2mila.