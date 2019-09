Gli agenti della polizia postale di Salerno stanno ispezionando il web per provare a ricostruire la vicenda di alcuni video registrati in alcune classi dell'istituto Regina Margherita di Salerno e diffuse in rete. Le immagini, pubblicate pochi giorni fa e diventate virali, ritraggono una docente, in evidente difficoltà nel gestire la classe, che viene derisa dagli studenti durante l'appello. In un altro video si intravede un ragazzo che si avvicina incappucciato alla cattedra. I fatti filmati risalirebbero allo scorso anno.

Avviata anche indagine interna alla scuola

Gli agenti della polizia postale stanno studiando il fascicolo, analizzando le attività e i movimenti avvenuti in rete per risalire all'identità di chi ha pubblicato quelle immagini che hanno provocato grande indignazione. La dirigente scolastica Angela Nappi ha avviato un'indagine interna per provare a far chiarezza su quanto accaduto, ascoltando alunni e genitori e convocando lunedì scorso un consiglio di classe. Anche l'Ufficio scolastico regionale sta seguendo la vicenda. Per lo studente che ha utilizzato il cellulare in orario scolastico potrebbero essere presi provvedimenti disciplinari.