Meteo a Napoli, le previsioni del 11 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La circolazione ciclonica alimenta condizioni di marcata instabilità atmosferica sulle regioni meridionali in presenza di correnti umide e instabili. Prima parte della giornata ancora contraddistinta da piogge e temporali, più frequenti, diffusi e intensi tra Etna e Peloritani. Dal pomeriggio-sera tempo in via di graduale miglioramento a partire da meridione. Temperature massime in deciso calo in Campania. Tirreno poco mosso sotto costa, da mosso a molto mosso a largo.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,5 µg/m³.