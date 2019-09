Indagate dieci persone nel Salernitano per pesca illecita di corallo

Dieci persone, residenti nelle province di Salerno e Napoli, sono stati raggiunti da un provvedimento di obbligo di dimora nel proprio comune con la prescrizione di restare in casa in alcune fasce orarie e sono indagati per inquinamento ambientale. Avrebbero raccolto illegalmente il corallo rosso per poi commerciarlo illecitamente.

Il Corallium Rubrum è a rischio estinzione

In due anni sono stati pescati circa 400 chili di Corallium rubrum, specie a rischio d'estinzione, per un valore di un circa un milione di euro. L'area maggiormente colpita è quella a largo della Costiera Amalfitana (Punta Campanella, Li Galli a Positano, Conca de' Marini, lo scoglio dell'Isca a Praiano) ma le immersioni, a volte, avvenivano anche in alcune località della Sardegna, della Puglia e della Sicilia.