Davanti a un negozio di abbigliamento a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, è esplosa una bomba carta. È avvenuto la scorsa notte, quando la forte deflagrazione ha danneggiato la saracinesca dell'esercizio commerciale e ha provocato il ferimento lieve di tre persone. Nell'esplosione è rimasto ferito anche l'uomo che ha materialmente piazzato la bomba. È ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Si tratta di un uomo 36 anni, residente nel rione napoletano di San Giovanni a Teduccio, arrestato nel pomeriggio.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Cercola e della Compagnia di Torre del Greco che, dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, hanno arrestato il 36enne. Al momento gli investigatori stanno valutando la posizione di altre due persone che sono state fermate. Tra i tre feriti ci sono anche due ragazzi, completamente estranei alla vicenda, che erano in auto e che per caso si trovavano poco distante dal punto di deflagrazione. I due, lievemente feriti, sono stati già dimessi.

Data ultima modifica 05 settembre 2019 ore 15:34