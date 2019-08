Maltratta da due anni la moglie: divieto di avvicinamento a Caserta

La Polizia di Stato, a Caserta, ha notificato a un 41enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Le violenze duravano da due anni

Le indagini, affidate dalla Procura alla Squadra Mobile della Questura casertana, sono partite in seguito alla denuncia presentata dalla vittima dopo l'ennesima violenza commessa nei suoi confronti dal marito, già arrestato in passato per droga. È così emerso che i maltrattamenti andavano avanti da circa due anni, e che l'uomo li commetteva anche in presenza dei figli minori. L'ultimo episodio risale al luglio scorso, quando la vittima è stata afferrata per il collo e spinta violentemente contro il muro, procurandosi un trauma cranico.